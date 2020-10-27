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İstanbul'da yanan ekmek teknesini gözyaşları içerisinde izledi

İhlas Haber Ajansı

E-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan panelvan tipi minibüsün motor kısmında bir anda dumanlar yükseldi. Minibüs sürücüsü müdahale etmeye çalıştıysa da yangına engel olamadı. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale gelirken, minibüs sahibi aracını gözyaşları içerisinde izledi.

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Olay, E-5 karayolu Maltepe mevki'inde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Ford marka panelvan tipi minibüsüyle yolda seyir halinde olan İrfan Özyürek, aracın motor kısmında dumanlar yükseldiğini fark edince durdu. Özyürek, kaputu açarak yangına müdahale etmek istedi. Fakat kaputun açılmamasıyla yangına müdahale edemedi. Minibüs alevlere teslim olarak yol ortasında alev alev yandı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Minibüs sürücüsü İrfan Özyürek ise kullanılamaz hale gelen minibüsünü gözyaşları içerisinde izledi. Özyürek'in eşi, gözyaşlarına boğulan eşini teselli etmeye çalıştı. Özyürek, telefon ile oğlunu arayarak aracının yandığını bildirdi. Babasının şaka yaptığını sanan genç, olay yerine gelince yanmış minibüs ile karşılaştı.


"Nasıl ekmek götüreceğim"
İrfan Özyürek kendisini teselli etmeye çalışan sağlık görevlilerine, "Ölmekten öte bir şey, bunu anlamanız lazım. Benim her ay gelirim yok serbest çalışıyorum. Çoluğuma çocuğuma nasıl ekmek götüreceğim. Getirisi olan bir şeydi" dedi. Yangın nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

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