İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 bin öğrenciye eğitim kartı verecek! 130 TL yüklü

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınından etkilenen ailelere ve kırtasiye esnafına eğitim desteği kapsamında 25 bin öğrenciye içerisinde 130 TL bulunan eğitim kart verilmesi protokolünü imzaladı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir arasında belediyenin vereceği desteğe ilişkin protokol imzalandı.

"Bize can simidi uzattınız"

Zekeriya Mutlu, İESOB’a kayıtlı esnafla ilgili araştırma yaparak salgından olumsuz şekilde etkilenenleri belirlediklerini söyledi. Mutlu, İESOB’a kayıtlı olan ve içerisinde kırtasiyecilerin de olduğu 6 meslek grubunun salgından çok fazla etkilendiğini gördüklerini, bu nedenle de protokolün büyük önem taşıdığını belirtti.

Mutlu, "Kırtasiye esnafı için daha önce yapılan, şimdi de yenilenen bu katkıdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz durumda bize bir can simidi uzattınız. Size minnettarız" diye konuştu.

"Bunları el birliği ile yaptık"

Bu tür zamanlarda dayanışmanın daha da önemli olduğunu söyleyen İBB Başkanı Tunç Soyer ise şunları kaydetti:

Ne mutlu bize. Bunları el birliği ile yaptık. Bu belediye sizin belediyeniz. Bunu yapmak tabi ki bizim görevimiz. Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük ödül. İyi ki buna değer veriyorsunuz, bundan memnunsunuz. Bu durum bizi cesaretlendiriyor. Daha fazlasını, daha iyisini yapacağımız günler olsun. Her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. En büyük servetimiz, birlikteliğimiz. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. Bu birlikteliğimiz güçlenerek devam etsin. Bizim birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var. El ele vermeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu salgınların faturası daha fazla oluyor. Ne kadar çok el ele verirsek, birbirimizin yarasına derman olmaya çalışırsak, bu sıkıntılı zamanları o kadar hafif atlatırız.

Eğitim kart ile ilgili detaylar...

Protokol kapsamında öğrenci velileri adına çıkarılan eğitim kartlarına 130 liralık bakiye yüklendi. Öğrenciler, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası tarafından 30 ilçede belirlenen toplam 150 anlaşmalı kırtasiyeden bu kartlarla alışveriş yapabilecek. Ayrıca öğrenciler kırtasiyelerden ekstra yüzde 10 da indirim kazanacak. Böylece öğrencilere 143 TL’lik alışveriş imkanı sağlanmış olacak. 2019 yılında 17 bin çocuğa eğitim kart desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında bu rakamı 25 bine çıkardı. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin kırtasiyeci esnafına sağlayacağı destek 3 milyon 250 bin TL’yi buldu.