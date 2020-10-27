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İran'da Kovid-19 nedeniyle otellerin yüzde 30'u kapandı

Anadolu Ajansı

İran Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkedeki otellerin yaklaşık yüzde 30'unun kapandığını söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Hamzazade, "Mevcut şartlar nedeniyle müşteri olmadığı için otellerin yaklaşık yüzde 30'u kapandı. Diğerleri ise müşterilerine özel indirimler yaparak ayakta durmaya çalışıyor." dedi. 

Eylül ayının ortalarına kadar ülkede otelcilik sektörünün yaklaşık 300 milyon dolar zarar ettiğini belirten Hamzazade, "Bir süredir ülke genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 20 civarında. Birçoğu elektrik ve su parasını dahi ödeyemez hale geldi. Bu nedenle oteller kapanmak durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte, konaklama sektöründe çalışanların üçte ikisinin işsiz kaldığını dile getiren Hamzazade, sosyal güvenlik kurumunun söz konusu kişilerin işsizlik maaşlarını tam olarak ödemediğini kaydetti. 

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