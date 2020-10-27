Kılıçdaroğlu'ndan çok sert ifadeler: Türkiye organize suç örgütüne dönüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa'yı yasaları kaldırırsanız, hâkimler bir kişiden talimat alırsa o ülke aşama aşama organize suç örgütüne dönüşür. Türkiye'nin geldiği nokta budur." düşüncesini dile getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu, vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu davasıyla ilgili "Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve AYM dedi ki burada bir hak ihlali var dedi. Ama bizim yeni Zekeriya Öz'ümüz talimat aldı, ben bu kararları uygulamam dedi." sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı eleştirerek "Sen bu bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yerine getirmek durumundasın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Toplumun bir kesimini ötekileştirmek asla doğru değildir"

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Bir pandemi sürecinden geçiyoruz bilmemiz gereken bir gerçek var. Bu işin de partisi yok. Hepimizi tehdit ediyor. Üstelik kimliğe de bakmıyor. Dolayısıyla bir salgın hastalıkla mücadelenin kolektif olması lazım. Merkez hükûmetin hep beraber salgın hastalığa karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bizim insani görevimizdir. Burada bir parti ayrımı yaparsak en büyük zararı insanımıza, demokrasimize vermiş oluruz. Toplumun bir kesimini ötekileştirmek asla doğru değildir. Bizim düşüncemiz bu.

"İki yüzlülükle valilik yapılmaz"

İstanbul'da pandemi dolayısıyla bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıya İBB Belediye başkanı davet edilmiyor? Niçin? Bu davet yapılmamanın bir ağırlığı var. Biz sindirememişlik var. Demokrasiyi sindirememezlik. Başarıyı sindiremiyorlar. Ekrem Bey İstanbulluların oyuyla geldi. Ekrem Bey bunlar AK Partili bunlara hizmet götürmeyelim dedi mi? Hayır, tam aksine. Bir pandemi toplantı yapılıyor. İBB başkanı davet edilmiyor. Doğru değil. Sayın valiye hatırlatmak isterim sen arabanda Türk bayrağı kullanan bir kişisin. Sen hükûmetin hem devletin temsilcisisin. Sen bu bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yerine getirmek durumundasın. Öyle bir toplantı yapılınca da İBB Başkanını davet etmek zorundasın. Demokrasiye inanacaksın. Gerekçe uyduracak bir duruma düştüysen kusura bakma sen vali değilsin. İki yüzlülükle valilik yapılmaz. Vali sağlam, onurlu durur. Koltuk için onurunu satan vali olmaz.

"Bizim insanımız değersiz mi, ölüme mahkum mu?"

Bizim insanımız değersiz mi? Ölüme mahkum mu? Bu 1.5 milyon dozu da eminim torpili bulan alacak. Bu tabloyu bütün milletvekili arkadaşlarım anlatsın. Bizim insanımız değerlidir. Türk Eczacılar Birliği aşı almak istiyor aslında Hollandalı bir firmadan. Güzel bir şey. Aşı alacak 1.5 milyon doz. Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorlar, bununla ben ilgilenmiyorum devlet malzeme ofisiyle görüşeceksiniz diyor.

İlk dilekçeyi 11 Eylül'de veriyorlar. İşin sonu şu; 14 Ekim itibariyle devlet malzeme ofisi Türk Eczacılar Birliğini ziyaret eder ve der ki 1.5 milyon doz aşıyı biz alamadık Hollanda aldı. Böyle bir devlet yönetimi olmaz arkadaşlar. Bunu özellikle AK Parti'ye oy veren arkadaşlara söylüyorum. Referandumda da 'evet' oyu verdi o vatandaşların büyük bir kısmı. İşler düğümlendi, bakanlar bile görüşemiyor Cumhurbaşkanıyla.

"Ama bizim yeni Zekeriya Öz'ümüz talimat aldı"

Günümüz kadıların satın alındığı gündür. O yüzden devlette adalet yoktur. Baskıyla kendi düşüncenizi hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Enis Berberoğlu hakkında her mahkeme kafasına göre bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve AYM dedi ki burada bir hak ihlali var dedi. Ama bizim yeni Zekeriya Öz'ümüz talimat aldı, ben bu kararları uygulamam dedi. Peki sen hâkimmisin? Ben gücümü nereden alıyorum? Hayır vicdanından hukukun üstünlüğünden değil ben gücümü Saray'dan alıyorum.

Ben yeni Zekeriya Öz'üm diyor. Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü maddesi (madde 11) ihlal edildi. 14. madde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması. 19 madde; kişi güvenliği ve hürriyeti maddesini ihlal etti. Hak arama hürriyeti. 40. madde temel hak ve hürriyetlerin korunması. 60. madde ve 141. madde. Bunların tamamı askıya alındı. Değerli arkadaşlar hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun bir yasası var bu yasaya göre hâkimler hakkında bir soruşturma açılabilir Başkanı kim Adalet Bakanı. Bütün bu haksızlıklar karşısında Adalet Bakanı çıkıp bir cümle kurdu mu? Kurmadı. Sormak gerekiyor o koltukta sessiz kaldığın için mi sürekli oturuyorsun? Acaba oturup bir vidan muhasebesi yaptın mı? Koltuk meraklısı bir kişinin bu memlekete faydası olmaz.

"Türkiye'nin geldiği nokta budur, organize suç örgütü"

Bu tablo Türkiye'yi nereye götürür? Devlet ne zaman organize suç örgütü haline dönüşür. Adalet dağıtması gereken devlet ne zaman organize suç örgütü haline dönüşür? Anayasa'yı yasaları kaldırırsanız, hâkimler bir kişiden talimat alırsa o ülke aşama aşama organize suç örgütüne dönüşür. Türkiye'nin geldiği nokta budur.