Kocaeli'de 2 yaşındaki çocuk ekmek yüzünden öldü! Cenazede son bakışı yürek burktu

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde soluk borusuna takılan ekmek nedeni ile kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşamına yenik düşen 2 yaşındaki Zeynep son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babası küçük çocuklarının cenazesini kucağına alarak mezarlığa götürdü.

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Olay, 18 Ekim günü Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Karakolcu, yediği ekmeğin soluk borusuna kaçması sonrasında nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Minik Zeynep’in nefessiz kaldığını gören ailesi, kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.



İlk müdahalesi yapılan minik Zeynep, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, 9 gündür süren tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Küçük Zeynep’in cenazesini kucaklarında taşıdılar

Geriye hayatını kaybetmeden önceki görüntüleri kalan Zeynep’in cansız bedeni ailesine teslim edildi. Zeynep’in cenazesi öğlen namazına müteakiben Gölcük Merkez Camii’nde kılınan cenaze ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında Zeynep’in babası Süleyman Karakolcu, gözyaşlarına boğuldu. Helallik istenmesinin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Zeynep’in cansız bedeni, mezarlığa götürmek üzere cenaze aracına götürüldü. Cenaze aracına binen annesi Zeynep Karakolcu ve babası Süleyman Karakolcu küçük çocuklarının tabutunu kucaklarına aldı.



“9 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü”

Cenaze namazı sonrasında konuşan Karakolcu çiftinin yakını Zekeria Özer olayı anlatarak, “Annesinden ekmek istemiş, o da vermiş. Annesi arkasını dönüyor, çocuk annesine koşuyor, ‘kurtar beni’ diye. Annesi sırtına vuruyor, boğazındaki ekmeği çıkartıyor. Sonra hastaneye götürüyorlar. Gittiğinde çocuğun kalbi durmuş. Daha sonra Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayata döndürmüşler. Oradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürmüşler. 9 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü” dedi.



