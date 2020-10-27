Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam PSG ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ve Paris Saint-Germain(PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 32. maçına Paris Saint-Germain ile çıkacak. Grupta ikinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir ve Paris Saint-Germain'in puanı bulunmuyor.

İlk maçlarını kazanan takımlardan Leipzig averajla liderlik koltuğunda yer alırken, aynı puana sahip Manchester United ikinci sırada yer alıyor.

Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 28 Ekim Çarşamba günü 20.55'te başlayacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Okan Buruk ile 14.sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 14. karşılaşmasına Paris Saint-Germain karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenildi.

Sahasında 16.maç

İstanbul ekibi, Paris Saint-Germain mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 16. iç saha maçını oynayacak. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 15 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 15 maçta 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü.

En golcü Visca

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.