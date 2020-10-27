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Şanlıurfa'da feci olay! Sofra bezini silkelerken balkondan düşen genç kız öldü

 ŞANLIURFA’da 3’üncü kattaki evlerinin balkonunda sofra bezini silkelerken dengesini kaybedip düşen Hatice Kübra Demirtaş (16), yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa'da 5 katlı apartmanın 3’üncü katında feci bir olay meydana geldi. Hatice Kübra Demirtaş, yemekten sonra sofra bezini alıp çıktığı balkonda silkelerken dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Demirtaş'ın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demirtaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

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