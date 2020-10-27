Ermeni komutanlar SİHA korkusundan anaokulunda toplantı yapıyor

Sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermeni komutanlar, SİHA'lara hedef olmamak için sivil yerleşim yerlerinde toplanıyor.

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İşgal edilen topraklarda Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermenistan cephesi büyük kayıplar yaşıyor.

Cephede çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan SİHA'larla, Ermenistan ordusuna ait askeri malzemeler ve karargahlar tek atışla imha edilirken, birçok üst düzey komutan da öldürüldü.

Bu durum Ermenistan komuta kademesinde paniğe neden oluyor.

Anaokulunda toplantı

Son olarak SİHA korkusunu yakından hisseden Karabağ'ın sözde komutanı Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun sivillere zarar vermeyeceğini bildiği için askeri toplantısını anaokulunda yaptı.

Harutyunyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için daha önce de bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken kameralara yansımıştı.