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Bilecik'te yakaladığı sazanı böyle çıkarttı büyüklüğü dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı

BİLECİK'te sportif balıkçı Cihat Öztürk, 27 kilo ağırlığında sazan yakaladı. Balığı tekrar gölete bıraktıklarını ifade eden Öztürk, "Balığımız 27 kilo geldi. Pelitözü göletindeki en büyük balık olduğunu öğrendik. Böyle balıkları herkes salsın" dedi.

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Sportif balıkçılık yapan Pelitözü Gölpark saha sorumlusu Tamer Sargıl, Cihat Öztürk ve arkadaşları 4 günlük kamp yaparak balık avına çıktı. Gölette avlanan Öztürk'ün oltasına 27 kilo ağırlığında sazan balığı takıldı.

Pelitözü Gölpark da 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Tamer Sargıl, "Yakala bırak sportif balıkçılık dediğimiz aktivite çerçevesinde Pelitözü Gölpark da tutulan balık, bu alanda yapılan ölçümlerde Türkiye ikincisi konumunda. Bizler bu tür aktiviteler ile hem Bilecik'imizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar" dedi.

Sazan balığını yakalayan Cihat Öztürk ise avcılığı sportif amaçla yaptıklarını "Dört günlük avımızın son gecesinde sazan balığı yakaladık. Sabah saat 04.00 aldık balığı. Şimdi salımını yapıyoruz. Balığımız 27 kilo geldi. Pelitözü göletindeki en büyük olduğunu öğrendik. Böyle balıkları herkes salsın. Yakalayan herkes yeniden suya salması gerekiyor" diye konuştu.

Sazan balığı daha sonra yeniden gölete bırakıldı.

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