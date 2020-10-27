İbrahim Büyükak koronavirüs olan Eser Yenenler'in sağlık durumunu anlattı
İbrahim Büyükak, koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşı Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla bulaşan Büyükak, keyifli geçen gece sonu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rol aldığı reklam filminin kutlama yemeği olduğunu belirten İbrahim Büyükak, "Reklam filmimiz çok güzel gitti. Reklamla alakalı çok güzel sonuçlar elde edildi. Onunla alakalı bir kutlama yaptık, sağ olsunlar" dedi.
Acun Ilıcalı’nın yeni sosyal platformu için yazdığı diziden bahseden ünlü oyuncu ve senarist, "Aralık gibi sete girmeye planlıyoruz. Bursa’da yaşadığım hayat hikayemi yazıyorum, aynı zamanda oynuyorum. Onunla ilgili çalışıyorum. Komedi ve biraz da dram olacak. Kadro daha belli değil. Cast çalışmamız sürüyor ama şu an bir tek ben varım" ifadelerini kullandı.
Büyükak, "Komedinin süreleri kısıtlı olduğundan, daha lezzetli oluyor. Dram dizileri 120-130 dakika. Komedi dizisinin o dakikalarda olması çok zor. O yüzden ben de 30-35 dakika bir iş yapmak istiyordum. Dijital bunun için çok elverişli bir ortam, o yüzden dijital yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.