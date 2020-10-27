30 ekim tatil mi cuma günü okul var mı MEB duyurusu

Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe gününe denk geliyor. 2020 yılı resmi tatilleri içinde olan 29 Ekim perşembe günü tatil olacak. Okullar 29 Ekim'de kapalı olacak. 29 Ekim tatili ise 28 ekim çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Yani okullar yarım gün ve tam gün tatil olacak. Öğrenciler 30 Ekim cuma ders başı yapacak.

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29 Ekim Cumhuriyet bayramına artık sayılı günler kaldı, Cumhuriyet çoşkusu başladı. Bu sene 29 Ekim perşembe gününe denk geliyor. 2020 yılı resmi tatillerinden olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı yurt genelinde tatil olacak. Okula giden öğrenciler ise 29 Ekim'de okullar tatil mi araştırması yapmaya başladı. 29 Ekim perşembe günü okullar tatil olacak, 29 Ekim tatili ise 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Yani öğrenciler yarım gün ve 1 tam gün tatil yapacak. Okullar 30 Ekim cuma açılacak ve öğrenciler ders başı yaparak haftayı bitirecek.

29 Ekim hangi güne denk geliyor: Bu yıl 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

29 Ekim önemi:

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.