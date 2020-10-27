Son anket sonuçları açıklandı yüzde 13 oyla 3. büyük parti oldu

MAK Danışmanlık 2 bin 850 kişiyle yaptığı anket sonuçlarını yayınladı. Kararsızların oranı yüzde 13 olurken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oyu 38, CHP'nin oyu yüzde 21.4'te kaldı. Ankette MHP ve HDP, baraj altında kaldı.

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MAK Danışmanlık tarafından 30’u büyükşehir olmak üzere 61 ilde yapılan kamuoyu yoklamasında, katılımcılara ‘Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?’ sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre; AK Parti yüzde 33.1, CHP 21.4, İYİ Parti 10.1, HDP 7.7, MHP 7.6, Gelecek Partisi 2.1, DEVA 1.9, Saadet Partisi 1.3, Kararsız seçmen 13, diğer partilere oy vereceğini belirten seçmen ise yüzde 1.8 olarak belirlendi.

Yüzde 13'ü kararsız

Henüz karar veremediğini veya cevap yok diyen yüzde 13’lük bir seçmen kitlesi olduğu belirlendi. Kararsızların oyu matematiksel dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar ise şöyle oldu:

AK Parti yüzde 38, CHP 24,6, İYİ Parti 11.6, HDP 8.8, MHP 8.7, Gelecek Partisi 2.4, DEVA Partisi 2.3, Saadet Partisi 1.4, diğer partiler 2.2.

Öte yandan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile parlamenter sistem arasında tercih şansınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur?" sorusuna da katılımcıların yüzde 40'ı parlamenter sistemden yana seçim yaparken, yüzde 37 mevcut sistemin devamını istedi.