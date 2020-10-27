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Antalya'da şüpheli ölüm: 3 çocuk babası evinde hareketsiz bulundu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 3 çocuk babası 34 yaşındaki adam, annesi tarafından ölü bulundu. Kolunda enjektörle ölü bulunan adamın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6207 Sokak'taki bir gecekonduda yaşayan Mehmet K., öğle saatlerinde annesi Sevgi K. tarafından hareketsiz bulundu. Sevgi K.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alan Sevgi K., gözyaşları içinde eve girip oğlunu görmek istedi. Ancak olay yeri ekiplerinin çalışma yapması üzerine izin verilmedi. İncelemede, Mehmet K.'nin kolunda enjektör bağlı olduğu görüldü.

Eşinden ayrı 3 çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Mehmet K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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