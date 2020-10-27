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ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi

İstanbul'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda da Vltchek'in ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

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Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, 12 Eylül’de eşiyle birlikte Samsun'a gidip 9 gün kaldıktan sonra 21 Eylül'de bir araç kiralayarak iki şoförle birlikte İstanbul’a dönmüştü. Sakarya’da araçta uyuyan ABD’li gazeteciyi İstanbul’a geldiklerinde eşi uyandırmaya çalışmış, ancak öldüğünü anlamıştı.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Vltchek’in ölümünün doğal ölüm olduğunu belirterek soruşturmaya takipsizlik verdi.

Öte yandan, soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Vltchek'de "kronik kalp damar hastalığı ve metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği" belirtilmişti.

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