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Duygu Delen davası! Katil zanlısı Mehmet Kaplan hakkında ağır müebbet ve 32 yıl hapis istemi

TÜRKİYE'nin gündemine oturan Duygu Delen'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sanık Mehmet Kaplan hakkında, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıl hapis cezası istendi.

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Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan hakkında, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı tarafından yürütülen soruşturma, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun gelmesinin ardından tamamlandı.

Vücudunda çok sayıda darp ve cebir izi bulundu

Raporda, 17 yaşındaki Duygu Delen'in vücudunda çok sayıda darp ve cebir izinin bulunduğu belirtildi. 

Halen Gaziantep Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Kaplan hakkında "Çocuğun kasten öldürülmesi", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Mehmet Kaplan, kasten öldürme, cinsel istismar, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak. Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre, iddianamede, Mehmet Kaplan'ın cinayetten dolayı ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı suçtan ise 32 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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