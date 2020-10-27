Ermenistan'ın eski Başbakanı, Paşinyan hükümetine tepki gösterdi: İstifa et yoksa...

İşgalci Ermenistan'ın mevcut başbakanı Nikol Paşinyan'a, ilk başbakan Vazgen Mikaeli Manukyan tepki gösterdi. Manukyan, Paşinyan hükümetini ağır eleştirerek 'İstifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz' dedi.

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Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası kendine destekçi arayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve eski savunma bakanı Ulusal Demokratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Ermenistan hükümetini istifaya çağıran Manukyan, “Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz” dedi.

Manukyan, Ermenistan hükümetine tepki göstererek," Kötü bir dönemdeyiz. Ermenistan ve Ermenistan’ın geleceği tehdit altında. Durumu değiştirmek, geri dönmek mümkün mü? Evet! Ama mevcut hükümetle değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedi.

Öte yandan, Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.