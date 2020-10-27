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Şanlıurfa'da ekmek arasından çıkanlar şok etti! Bu kadarı da pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da ekmek içerisinde uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, bir sokakta 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Ekmek arasına gizlenmiş vaziyette 4 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 1 gram toz esrar maddesi, 770 TL ve hassas terazi ile yakalanan 2 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik ekim ayı içerisinde toplam 167 kişiye adli işlem yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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