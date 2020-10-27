Alaaddin Çakıcı yakın dostu CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti!

Af düzenlemesi olarak bilinen ceza infaz indirimi ile cezaevinden çıkan yeraltı dünyasının önemli ismi Alaaddin Çakıcı, Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Çakıcı ve Gürkan ziyaretten fotoğraflar paylaştı.

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16 yıl cezaevinde yattıktan sonra yeni infaz düzenlemesiyle 16 Nisan’da tahliye edilen organize suç örgütü lideri hükümlüsü Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti. Çakıcı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretten fotoğraflar paylaştı. Çakıcı'nın Twitter hesabından fotoğraflarla birlikte kısa bir açıklamada da yapıldı.

Çakıcı'nın açıklamasında, "Alaattin Çakıcı'nın yakın dostu olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin Çakıcı'ya makamında hediye etmiş, ayrıca çok yakın dostu Mustafa Altunhan'ın özel misafiri olarak birlikte Edirne Belediye Başkanını ziyaret ederken Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı Vahit Kayrıcı bu ziyarette birlikte Edirne’ye gelmiştir." denildi.

Alaattin ÇAKICI nın yakın dostu olan Edirne belediye başkanı Recep Gürkan I makamında ziyaret ederek 1927 yılında Fransız fotoğrafçının çektiği resmin aslını Alaattin ÇAKICI ya makamında hediye etmiş pic.twitter.com/nZqTNcfhOj — Alaattin Çakıcı (@alattincakici) October 26, 2020

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da söz konusu ziyarete ilişkin Facebook hesabından paylaşım yaptı. Gürkan, "Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik." dedi.