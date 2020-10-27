Azerbaycanlı şehit askerin annesi: Annesini de cepheye çağırsalar, ben gideceğim

Anne Kahramanova, Orhan'ın sözlü olduğunu ve evlenme planlarının bulunduğunu belirterek, "Sözlüsünü çok seviyordu. Doğum günü Mart ayında nişanını ve sonra düğününü yapacaktık ancak hepsi yüreğimde kaldı. Tüm arzuları içimde kaldı. Düğün salonlarına bile bakmıştı. Yeni bir iş kuracaktı. Hepsi yarıda kaldı." dedi.