Fransa başkanı Macron'a Muşlu esnaftan tepki: Fotoğraflarını kaldırıma yapıştırdı

Müslümanları çirkin sözleriyle hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Muş'ta esnaflık yapan bir vatandaş, Macron'a tepki olarak fotoğraflarını kaldırıma yapıştırdı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan sözlerine tepkiler devam ediyor. Muş’un merkez İstasyon Caddesi’nde iş yeri bulunan Yunus Okşaş, kaldırıma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğraflarını yapıştırdı. Macron'un fotoğraflarını çiğneyerek yürüyen vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi.

Yunus Okşaş, “Biz Müslüman olarak kimsenin inancına, düşüncesine karşı değiliz. Ama bizim inancımız gereği, hiç kimse de bizim inancımıza hakaret etme hakkına sahip değildir. Kimse bizim inancımıza hakaret etmesin. Peygamberimize, dinimize dil uzatmasın." dedi.

"Onlar da haddini bilsin, dinimize ve inancımıza haksızlık yapmasınlar"

Esnaf Okşaş, "Biz bütün peygamberlere iman ederiz. Hristiyanlar Hz. İsa’ya, Yahudiler Hz. Musa’ya inandıkları gibi biz hem Hz. İsa’ya, hem Hz. Musa’ya, hem de Hz. Muhammed’e iman etmiş insanlarız. Bizim kimsenin inancına saygısızlık yapmak gibi bir hakkımız yoktur. Öyle bir hadsizlik de yapmayız. Ama onlar da haddini bilsin, dinimize ve inancımıza haksızlık yapmasınlar, saygısızlık yapmasınlar” dedi.