Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü iç çamaşırsız bornozuyla rezil oldu

Tuz serpme hareketiyle dünyaca tanınan bir kasap haline haline gelen Nusret Gökçe, hayalini gerçekleştirdi. Daha önce sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda hayalinin bir otele sahip olmak istediğini belirmişti. Gökçe'nin hayalinde otelinin altında restoranın olması da vardı. Sosyete kasabı, bu hayalini gerçekleştirdi.