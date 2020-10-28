Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü iç çamaşırsız bornozuyla rezil oldu
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, bornozuyla iç çamaşırsız bir şekilde yatağa atladığı esnada bornozu açıldı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Tuz serpme hareketiyle dünyaca tanınan bir kasap haline haline gelen Nusret Gökçe, hayalini gerçekleştirdi. Daha önce sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda hayalinin bir otele sahip olmak istediğini belirmişti. Gökçe'nin hayalinde otelinin altında restoranın olması da vardı. Sosyete kasabı, bu hayalini gerçekleştirdi.
Maçka'da bir otel satın alan Nusret Gökçe Instagram'dan da otelde keyif yaptığı bir video paylaştı fakat videodaki atladığı bir nokta olay yarattı.
Otelin dış çekimiyle başlayan video Nusret'in otele girişiyle devam ediyor. Ardından da Gökçe'nin otel keyif yaptığı anlar videoya yansıyor. Önce küvette keyif yapan Gökçe'nin ardından sosyal medyaya damga vuran anları geliyor.
Sauna'nın ardından bornozuyla, iç çamaşırsız bir halde yatağa atlayan Nusret Gökçe fena bir frikik veriyor. Yatağa atlarken bornozunun açılması ise kimsenin gözünden kaçmıyor.