İstanbul'da koronavirüs haritası kıpkırmızı oldu! Sadece o ilçeler iyi durumda
Türkiye'deki corona virüs hasta sayısının yüzde 40'ını barındıran İstanbul'da durum ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına göre birçok ilçe "yüksek risk" kategorisinde. Birkaç ilçede ise durum diğerlerine nispeten daha iyi durumda olduğu görüldü.
Yaz aylarının ardından corona virüs hasta sayısı yeniden artışa geçti. 26 Ekim tarihinde açıklanan son rakamlara göre yurt genelinde hasta sayısı 363 bin 999'a ulaştı.
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Artışta başı çeken şehirlerin başında İstanbul yer alıyor. Türkiye'deki toplam hasta sayısının yüzde 40'ının, 15 milyonluk mega kentte bulunduğu belirtiliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul Valiliği'nde kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantı sonrası bir açıklama yaptı.
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Açıklamasında kentteki artışın nedenini "tatil dönüşlerine" bağlayan Koca, 28 ilçede artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.
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