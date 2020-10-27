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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı! Türkiye, Kılıçdaroğlu'na 13 bin Euro ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi aleyhine açtığı iki davada tazminata mahkum edilmesiyle ilgili yaptığı şikayetini haklı buldu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de açtığı davalarda para cezasına mahkum olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in yaptığı başvuruda, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10'uncu maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM kararı gereği Türkiye, Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 13 bin Euro tazminat ödeyecek.

"AİHM'den tarihi karar"

Kararı sosyal medya hesabından açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, şunları kaydetti:

AİHM'den tarihi karar! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına yapmış olduğum başvuru sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; Türk Yargısına ve Recep Tayyip Erdoğan'a ders verdi! 13.000 Euro tazminat kazandık! Genel Başkan haklı çıktı.. Bütün davaları kazanacağız.

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