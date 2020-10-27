Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Vergi Denetim Kurulu 175 müfettiş yardımcısı alacak

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Sınava başvuru tarihi 16 Kasım olarak açıklandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duruya göre, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 16 Kasım saat 08.30'da başlayıp, 27 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, giriş sınavına Bakanlığın resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilecekler.

Sınavın yazılı bölümü, 19-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve saatler, Bakanlık sitesinden sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaklar.