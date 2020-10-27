İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın "FETÖ'cü" dediği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması başlatıldı.

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İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü suçlaması sonrasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberini alan Kavuncu, "Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" dedi. Soruşturma açılmasının ardından hızla açıklama yapan Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım."

Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik.

Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) October 27, 2020

İYİ Parti'de FETÖ'cü krizi nasıl başladı?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ’cü" olduğunu iddia etmişti. Özdağ, "Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın genel başkanı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, ‘Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım’. Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idare kuruluna girdi, sayın genel başkanı tekrar uyardım. Sayın genel başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Evet Buğra Kavuncu’dan bahsediyoruz" demişti.

Kavuncu suç duyurusunda bulundu

İstanbul İl Başkanı Kavuncu, kendisine yönelik söylemleri nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kavuncu, Belli ki, İYİ Parti’nin yükseliş sürecinde bazı çevreler rahatsız olmuş” demişti.

Önce 39 ilçe başkanı sonra 81 il başkanı ihraç imzası verdi

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'yi sarsan açıklamalarının ardından İstanbul'daki 39 ilçe Başkanı, Ümit Özdağ'ın partiden ihracı için imza verdi. Bugün de 81 il başkanı, Genel Merkez'de Ümit Özdağ'ın partiden ihracı için imza verdi.

Akşener o iddia için ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kavuncu'ya yönelik FETÖ'cü suçlamasına ilişkin, "İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak" demişti. Akşener, Ümit Özdağ'ın HDP ile ittifak yapıldığı iddiası için ise "Bunu söyleyen kesin yalancıdır" demişti.

Genel Başkan Meral Akşener'i bu hafta içinde Özdağ hakkında bir karar vermesi bekleniyor.