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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Polis drone ile takip etti

Demirören Haber Ajansı

MERSİN'de piyasa sürülmeye hazırlanan uyuşturucu polisi harekete geçirdi. Uyuşturucu satıcıları polis tarafından drone ile takip edilirken otoyolda gerçekleşen sevkiyat da görüntülendi. Polis 2 ayrı eve yaptığı operasyonda 132 kilo esrar ele geçirdi.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma yaparak uyuşturucu satıcılarının kimliğini belirleyip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle takibe başladı.

Takip sırasında drone kullanan ekipler, Tarsus ilçesinde otoyolda uyuşturucu maddelerin başka araçlara nakledilmesini de görüntüledi. Takip çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Tarsus ilçesindeki şüphelilerin 2 ayrı adresine baskın yaptı.

7 gözaltı yapıldı, 132 kilo esrar ele geçirildi

Narkotik köpeği ‘Börü'nün de görev aldığı baskınlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 paket halinde 132 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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