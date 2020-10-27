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HABER /  DÜNYA

Ermenistan ordusu darmadağın! Kritik isim görevden alındı

DAĞLIK KARABAĞ'da Azerbaycan ile çatışan Ermenistan, üst düzey bir askeri personeli daha görevden aldı. Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.

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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattından gelen dakika habere göre Ermenistan kritik ismi Askeri İstihbarat Birimi Başkanı General Hovanes görevden alındı.

Savunma bakanı cephede yaralandı

Dağlık Karabağ'ın Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın cephede yaralandığı ve Korgeneral rütbesi verilen Mikael Arzumanyan'ın yeni savunma bakanı olarak atandığı duyurulmuştu.

Gerekçesi belirtilmedi

Son olarak ise Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'in görevden alındığı açıklandı. Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.

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