İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında son dakika gelişmesi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Kavuncu'ya yönelik FETÖ suçlamaları sonrası soruşturma başlattı.

Kavuncu, kişisel sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kavuncu, "Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" ifadesini kullandı.

Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler.

Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım. — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) October 27, 2020

Ümit Özdağ için ihraç talebi İYİ Parti il başkanları, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla partiden ihracına yönelik ıslak imzalı dilekçelerini genel merkeze sundu.

Ne olmuştu?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, televizyonda katıldığı bir programda partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" olduğu iddiasını dile getirmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.