BIST 1.143
DOLAR 8,17
EURO 9,68
ALTIN 500,64
HABER /  POLİTİKA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Erdoğan'dan Osman Durmuş'un ailesine ve Bahçeli'ye taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un ailesini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, taziyelerini bildirdi.

Abone ol

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı
Son anket sonuçları açıklandı yüzde 13 oyla 3. büyük parti oldu
İYİ Parti'de 81 il başkanı Ümit Özdağ'ın ihracı için dilekçe verdi
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert ifadeler: Türkiye organize suç örgütüne dönüştü
Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu açıkladı: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu tamam
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan ordusu darmadağın! Kritik isim görevden alındı
Göksel Gümüşdağ: Hedefimiz şampiyonluk
Malatya'da günledir haber alamadılar! Eve girince şok oldular
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Polis drone ile takip etti
İstanbul'da koronavirüs haritası kıpkırmızı oldu! Sadece o ilçeler iyi durumda
Yorumlar