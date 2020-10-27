Aytun Çıray'dan bomba koalisyon iddiası! Partiden birinin Külliye ile ilişkisini biliyorum

Liste operasyonu ile partisinden tasfiye edilmek istendiğini öne süren İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, bomba bir iddia ortaya attı. İYİ Parti ile AK Parti arasında görüşmelerin başlayacağını belirten Çıray, ''Partiden birinin Külliye ile ilişkisini biliyorum. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak'' dedi.

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İYİ Parti'de son dönemde sular durulmuyor. Önce liste ardından Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu iddiası derken son olarak İYİ Parti İzmir milletvekili Aytun Çıray, yeni bir bomba patlattı. İyi Parti'nin CHP kökenli vekili Aytun, Partiden birinin Külliye ile ilişkisini biliyorum. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak'' şeklinde iddiada bulundu.

Çıray, şunları söyledi;

"İYİ Parti, AK Parti ile belirli bir takım ilişkilere girmiş. Mesela partiden birinin Külliye ile ilişkisini biliyorum. Belli ki bu ilişki sonucunda parlamenter sistem adı altında bir takım görüşmeler başlayacak. Ve yüzde 51 meselesi halledilecek. Ve seçim sonrası bir koalisyon için mutabakata varılacak. Biz bunun için mi yola çıktık?

"Şerefimizi itibarımızı riske ettik''

Bunun için mi İYİ Parti'yi kurduk? Ben bunun için mi beni bağrına basan Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir sorunum yokken ayrıldım? Bunlar için mi yola çıktık? Biz her türlü şerefimizi, itibarımızı riske ettik"

"Bu çağrı güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır''

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki gün önceki konuşmasında "İyi Parti, doğruyu alkışlar, yanlışa sözünü esirgemez. Bize göre olması gereken budur. Bunu yadırgayanlar olabilir, ama bizim siyaset anlayışımız budur. Çünkü, bizim siyasetimizin öznesi millettir. O nedenle memleketi, ilçe ilçe, köy köy geziyoruz. Milletimizin derdini dinliyor, o dertlere çözüm üretiyoruz. Biz gezdikçe milletimizin İyi Parti'ye gösterdiği ilgi her geçen gün artıyor. Ve görüyoruz ki o kutlu gün geliyor. Çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı, Türk siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Bu çağrı, mutlu, zengin ve güçlü bir Türkiye'nin çağrısıdır. Bu çağrı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Biz o çağrıyı duyuyoruz. Milletimiz ilk sandıkta bize yetkiyi verecek. Biz de ülkemizi düze çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.