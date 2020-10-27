Manisa'da itfaiye seferber oldu! 8 metrelik kuyudan kurtarıldı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 8 metrelik boş su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Abone ol
Salihli'de yaşayan Mehmet Uysal'a ati köpek, Bintepeler mevkiinde, dün saat 09.30 sularında, 8 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Köpeğinin düştüğünü fark eden Uysal, kendi imkanları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat ile kuyuya inip, 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü yerden çıkardı. Kurtarılan köpek sahibine teslim edildi. Uysal, köpeğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da koronavirüs haritası kıpkırmızı oldu! Sadece o ilçeler iyi durumda