Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının hakemi belli oldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.
Peljto’nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.
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