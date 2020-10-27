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Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçının hakemi belli oldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor, 29 Ekim Perşembe akşamı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmada Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

Peljto’nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak.

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