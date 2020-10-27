Bill Gates'ten koronavirüs aşısında yeni tarih! Favori aşı çalışmasını açıkladı
ABD'li mültimilyarder Bill Gates, daha önce yaptığı açıklamada aşının bulunmasının kolay olmayacağını söylemişti. Yeni yaptığı açıklamada aşı için yakın tarihi işaret eden Gates, favori aşı çalışmasını açıkladı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandeminin başladığı ilk günlerde 'virüsü kendisinin çıkarttığı' eleştirilerini almıştı. Kurduğu vakıfla aşı çalışmalarına destek verdiği belirtilen Bill Gates, sandığımızdan daha erken Kovid-19 aşısına kavuşabileceğimizi söyledi.
2021 başında geleceğini söyledi: Kovid-19 aşısı geliştirme süresini mümkün olduğunca kısaltabilmek amacıyla aşıyla uğraşan çeşitli ilaç devlerine Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden milyarlarca dolar bağışlayan Microsoft kurucusu, 2021'in başında aşının elimizde olabileceğini duyurdu.
2 ya da 3'ü hazır olacak: Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı'da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altılıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.
Gates'e göre Pfizer en başarılısı: Gates, ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getirdi.