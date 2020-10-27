Gram altın 500 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı! Dolar ve eurodan üst üste rekorlar

Piyasalarda son durum ne? Gram altının fiyatı 500 lirayı aştı. Çeyrek altının fiyatı ise 819 lirayı buldu. Dolar 8.17 seviyesini geçerken, euro da 9.67 seviyesini geride bıraktı.

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Döviz piyasasındaki yükseliş ve ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlik altın fiyatlarına tavan yaptırdı. Serbest piyasada gram altın 500 lirayı aşarak tarihi bir rekor kırdı. Dolar ve Euro da üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor.

Altın güne rekorla başladı: Geçtiğimiz haftayı 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanmaya devam ediyor. Dün 496,5 lirayla rekor kıran altın, bugüne de rekorla başladı. Güne 498 lira seviyesinden başlayan gram altın, saat 16:45 bularında 500.870 TL'yi aştı.

Gram altın 500 lira sınırını aşarken, çeyrek altın da serbest piyasada 819 liradan satılıyor. yarım altın 1639 TL'den, tam altın 3 bin 278 TL'den alıcı buluyor. Altının onsu ise 1903 doları aştı.

Saat 17:00 itibariyle döviz piyasasında son durum: Güne 8.10 seviyesinde başlayan dolar da rekor üstüne rekor kırdı. Doların yükselişi gün içinde sürdü. Dolar 8.17 seviyesini de geride bırakırken, euro 9.67'yi geçti. Borsa İstanbul da iniş ve çıkışlar sürüyor. Saat 17:00 itibariyle 1.143'ten işlem görüyordu.