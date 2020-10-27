AK Partili Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Tarihi bir aymazlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır" dedi.

Abone ol

AK Parti'li Kurtulmuş Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un doğrudan doğruya İslam’a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa’da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un doğrudan doğruya İslam’a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır.

Macron, Fransa’da yaşayan 5 Milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır. Bu tavır Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koymuştur. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 27, 2020

"Fransız mallarını boykot ediyoruz"

Kurtulmuş, Macron'un bu tavrının Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Fransa’da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz" ifadesini kullandı.