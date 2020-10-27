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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Tarihi bir aymazlıktır

Demirören Haber Ajansı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır" dedi.

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AK Parti'li Kurtulmuş Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un doğrudan doğruya İslam’a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa’da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır" dedi.

"Fransız mallarını boykot ediyoruz"

Kurtulmuş, Macron'un bu tavrının Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Fransa’da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz" ifadesini kullandı.

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