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Mesut Özil'den 'helal olsun' dedirten hareket

Arsenal'in orta saha oyuncularından Mesut Özil, yaptığı yardımlara bir yenisini ekledi.

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Arsenal'in Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig kadroları için gönderdiği listede yer almayan Mesut Özil, Londra'da okullara yardım eli uzatıyor.

Daha önce hayır kurumları ve barınaklar için yarım ettiği yönünde haberler çıkan Mesut Özil, Telegraph yazarı Sam Dean'in verdiği bilgiye göre Kuzey Londra'da yer alan okullar için yemek yardımı yapmaya başladı.

Habere göre Mesut Özil, Kuzey Londra bölgesindeki 11 okulda günde 1400 öğün yemek veriyor ve bu durum, Mart ayından bu yana devam ediyor. 

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