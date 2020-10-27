BIST 1.153
DOLAR 8,17
EURO 9,67
ALTIN 501,47
HABER /  YEREL

Aydın'da ölüm saniyelerle ailesinden ayırdı: Eşini ve oğlunu bıraktı uçuruma yuvarlandı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da ailesiyle birlikte tarlaya giden adam, ailesini araçtan indirdikten sonra park etmeye çalıştığı aracıyla 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine ulaşan ekipler talihsiz adamın cansız bedenini güçlükle çıkarttı.

Abone ol

Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nde yaşayan Arif Aktaş, saat 12.30 sıralarında, eşi Emine Aktaş (42) ve oğlu Vedat Aktaş (15) ile tarlaya gübre atmak için 48 TK 332 plakalı cipi ile Karakuz mevkisindeki bahçesine gitti.

Bahçenin yakınına geldiklerinde eşi ve oğlunu araçtan indiren Aktaş, cipi park ederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güçlükle uçuruma inen ekipler, hurdaya dönen cipin sürücüsü Arif Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aktaş'ın cipten çıkartılan cesedi sedye ile yukarı taşınıp, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul barajlarında alarm! Sular çekilince korkutan görüntü ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gram altın 500 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı! Dolar ve eurodan üst üste rekorlar
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak açıkladı yatırım dalgası ufukta belirdi
Aytun Çıray'dan bomba koalisyon iddiası! Partiden birinin Külliye ile ilişkisini biliyorum
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı
Son anket sonuçları açıklandı yüzde 13 oyla 3. büyük parti oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi Gülümser Bulut cinayetinin sanığı çıktı
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor dizideki apartman nerede?
Antalya'da bu defa tam tersi oldu! Eşinden dayak yiyen engelli koca polise sığındı
Hatay'da kaçan teröristin yerini gösteren kadın konuştu: Hemen polise yerini gösterdik
Manisa'da itfaiye seferber oldu! 8 metrelik kuyudan kurtarıldı
İstanbul'da koronavirüs haritası kıpkırmızı oldu! Sadece o ilçeler iyi durumda
Yorumlar