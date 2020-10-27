Aydın'da ölüm saniyelerle ailesinden ayırdı: Eşini ve oğlunu bıraktı uçuruma yuvarlandı

AYDIN'da ailesiyle birlikte tarlaya giden adam, ailesini araçtan indirdikten sonra park etmeye çalıştığı aracıyla 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine ulaşan ekipler talihsiz adamın cansız bedenini güçlükle çıkarttı.

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Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nde yaşayan Arif Aktaş, saat 12.30 sıralarında, eşi Emine Aktaş (42) ve oğlu Vedat Aktaş (15) ile tarlaya gübre atmak için 48 TK 332 plakalı cipi ile Karakuz mevkisindeki bahçesine gitti.

Bahçenin yakınına geldiklerinde eşi ve oğlunu araçtan indiren Aktaş, cipi park ederken, direksiyon hakimiyetini kaybedip 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güçlükle uçuruma inen ekipler, hurdaya dönen cipin sürücüsü Arif Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aktaş'ın cipten çıkartılan cesedi sedye ile yukarı taşınıp, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.