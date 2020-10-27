İETT otobüsünde iğrenç olay! Şüpheliye ev hapsi verildi

İSTİNYE Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yapan ve gözaltına alınan şüpheli hakkında karar çıktı.Abone ol
Mide bulandıran olay dün öğle saatlerinde İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan M.R.Ö. isimli kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı.
Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. İğrenç görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan M.R.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli M.R.Ö adli kontrol verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli M.R.Ö hakkında "Cinsel taciz" suçundan ev hapsi kararı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.