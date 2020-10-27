İETT otobüsünde iğrenç olay! Şüpheliye ev hapsi verildi

Aydın'da ölüm saniyelerle ailesinden ayırdı: Eşini ve oğlunu bıraktı uçuruma yuvarlandı

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor dizideki apartman nerede?

Antalya'da bu defa tam tersi oldu! Eşinden dayak yiyen engelli koca polise sığındı