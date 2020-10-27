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HABER /  DÜNYA

Çin'de koronavirüs nedeniyle ten rengi değişen doktor normale döndü

Demirören Haber Ajansı

ÇİN'de 2 doktor, koronavirüse yakalanıp ten renginin koyulaşmasıyla gündeme gelmişti. Virüsü yenmeyi başaran doktorun ten renginin normale döndüğü belirtildi. Diğer doktor ise hayatını kaybetmişti.

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Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktor Yi Fan’ın ten rengi normale döndüğü belirtildi. ​Salgının başladığı Vuhan kentinde 18 Ocak'ta koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve iki aylık tedavinin ardından koronavirüsü yenen Doktor Yi Fan’ın, virüsün karaciğerde hasar oluşturması sonrası değişen ten renginin normal rengine döndüğü belirtildi.

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Fan, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen’in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu.

Etkinlikte Chen’i ziyaret eden Fan'ın 'ne kadar iyileştiğini göstermek' için maskesini çıkardı. Fan’ın ayrıca, Chen’e hayatını kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek için bir demet çiçek verdi. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

Ten rengi değişen ve 4 ay boyunca Covid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Ürolog Hu Weifeng'ın ise Haziran ayında hayatını kaybetmişti. 

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