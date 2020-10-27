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Nazmi Mete Cantürk'e FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'e FETÖ'ye yardım suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cantürk'ün eşi ve kızı ise beraat etti.

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ABD Başkonsolosluğu bölge güvenlik biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Nazmi Mete Cantürk ile eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’ün yargılanmasına devam edildi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Nazmi Mete Cantürk ile eşi ve kızının yargılandığı davada karar açıklandı.

5 yıl 2 ay hapis cezası
Mahkeme heyeti Nazmi Mete Cantürk'ün 5 yıl 2 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, kızı Kevser İrem Cantürk ile eşi Sevim Cantürk'ün beraat etmesine hükmetti.

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