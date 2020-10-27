Giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Beyaz Futbol'u da vurdu. Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), medya dünyasını giderek etkisi altına alıyor. Birçok gazeteci koronavirüse yakalandığını açıklarken; bir kötü haber de Beyaz Futbol ekibinden geldi. Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırdı.

Beyaz TV'de de alarm verildi ve Osman Gökçek'in talimatıyla çalışanların test yapması istendi. Sinan Engin'in Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gazeteciler.com'a konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini ifade etti. Sinan Engin'in ise zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğunu belirtti.

Beyaz Futbol'un bu olayın ardından ekranlara bir süre ara vermesi bekleniyor