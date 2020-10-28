Konya'da ayrıldığı nişanlısı Büşra ile annesini katledip kendini vurdu

KONYA'da Ömer İ., kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu'yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdü. Büşra'nın olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek Ömer İ. hakkında şikayette bulunup koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Ömer İ., olaydan birkaç saat sonra kendini vurdu.

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KONYA'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana gelen olayda; Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Büşra Gizem Güzelsoy'un annesinin kucağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ömer İ. ise saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, yaptığı incelemede Ömer İ.'nin Selahaddin Eyyübi Mahallesi Nurullah Sokak’ta bulunduğunu tespit etti.

Kendisini de öldürdü

Olay yerine giden polis, tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Ömer İ.'yi ikna etmek için çaba gösterdi. Polisin uzun uğraşlar sonucunda ikna etmek için arkadaşlarını çağırdığı Ömer İ., tabancasını ateşleyerek kendisini öldürdü. Ömer İ.'nin cesedi yapılan incelemenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.