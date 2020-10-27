Ali Koç, 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesinin kısıldığını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 6-0'lık Galatasaray derbisinde sesinin kısıldığını açıklarken, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız" dedi.

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Fenerbahçe'nin yeni uygulaması 'Mohikan Ol'un lansmanı Ülker Arena'da gerçekleştirildi. Lansmana Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fenerbahçeli ünlü isimler katıldı. Sarı -lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, lansman sonrası açıklamalarda bulundu.

"6-0'lık Galatasaray derbisinde sesim kısıldı"

Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta sesinin kısıldığını belirten Ali Koç, "En çok bağırdığım maç o. Sadece 6-0 olduğu için değil, eşim ile flört aşamasındaydık, maça götürmüştüm. O yorulmuştu locaya yollamıştık, biz devam etmiştik" dedi.

"Sıkıntılı günler yaşadık"

Başkanlık sürecinde motivasyonunun çok düştüğünü ve kulüp olarak sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren Koç, "Hiçbir zaman sabah kalkarken bugün de parayı nereden bulacağız, bu işi nasıl döndüreceğiz diye düşüneceğim aklımın ucundan geçmezdi. O hissiyat, çok fazla motivasyon veren bir hissiyat değil ama çok şükür sağlığım yerinde, pozitif düşünüyorum ve tünelin sonunda ışık olduğunu da düşündüğüm için enerji kaybetmeden işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarı heyecanlandıran Alex çıkışı

Taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili de konuşan Ali Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." dedi.

"Mohikan ol" uygulaması nedir?

"Mohikan Ol" uygulamasıyla sarı-lacivertli taraftarlar toplayacağı puanlarla uygulama üzerinden Feneriumlar'dan alıveriş gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda uygulama içerisinde bulunan anket ve yarışmalara katılan taraftarlar dijital medyada söz sahibi olacak.