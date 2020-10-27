Kütahya'da 7 arkadaşıyla doğum günü kutlayan çiftin koronavirüs testi pozitif çıktı

KÜTAHYA'da evlerine 7 arkadaşlarını davet ederek doğum günü kutlaması düzenleyen çiftin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

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KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde doğum günü olan Ö.T. ile eşi, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklanmasına rağmen evlerine 7 arkadaşlarını davet ederek kutlama düzenledi. Durumun haber alınması üzerine yapılan denetimde evdeki 9 kişiye 3 bin 180'er lira para cezası uygulandı. Ev sahibi çiftin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 7 kişi de karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada; son bir ayda pozitif vaka sayısında önemli oranda artış yaşandığı, bu nedenle denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı bir şekilde 9 kişinin katılımıyla doğum günü partisi düzenlendiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Doğum gününe katılanlar derhal karantinaya alınmış, 9 kişiye toplamda 28 bin 620 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada; vatandaşların toplu etkinliklerden, ev ziyaretlerinden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durmaları, izolasyona tabi kişilerin kurallara riayet etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.