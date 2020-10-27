Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Ekim Salı)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 209 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 366 bin 208, can kaybı 9 bin 950 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 27 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 127 bin 651 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 317 bin 519'a çıktı.

Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, hasta sayısı 366 bin 208, vefat sayısı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020