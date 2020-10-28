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 Ankara'da deprem oldu! 3,8 büyüklüğünde depremin merkez üssü Çubuk ilçesi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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