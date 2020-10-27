Selçuk Bayraktar'dan Tele1'e tokat gibi cevap

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan Tele1'de yer alan 'Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı'na ilişkin iddiaya tokat gibi bir yanıt geldi.

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1'de yer alan 'Türk Bayraktar TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı'na ilişkin habere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bayraktar, Tele1'deki haberi alıntılayarak, "Damadın İHA’ları değil, milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" yazdı.

Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları...



Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🌍🇹🇷 https://t.co/dubStT6MdU — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 27, 2020

Bayraktar, mesajına şöyle devam etti:

"Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda hür ve özgür..."