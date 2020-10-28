Enver Altaylı, Cumhurbaşkanı danışmanı olmak için Gülen'e mektup yazdı! Abdullah Gül aydınlatabilir

İYİ Parti'de başlayan FETÖ tartışmasında en dikkat çeken isim eski MİT mensubu Enver Altaylı ile ilgili bomba iddia. Enver Altaylı'nın cumhurbaşkanı danışmanı olabilmek için Fethullah Gülen'e mektup yazdığı ortaya çıktı.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ üyesi" iddiasının ardından eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın ismi gündeme gelmişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı bir mektubu köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı nezdinde görev alabilmem için...

Selvi, 'Gülen, Enver Altaylı’yı Gül’e danışman yapmak istemiş' başlıklı yazısında, FETÖ tutuklusu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın FETÖ lideri Gülen'e yazdığı mektupta yer alan, "Bu vesile ile zat-ı âlinize benim Cumhurbaşkanı nezdinde görev almam konusunda gösterdiğiniz gayret sebebiyle teşekkür etmek isterim" sözlerine dikkat çekti.

Abdullah Gül aydınlatabilir

Abdülkadir Selvi, "Enver Altaylı’nın Gülen tarafından “Cumhurbaşkanı nezdinde” görev alması için girişimde bulunulup bulunulmadığı konusunu ise bilmiyorum. Onu ancak o tarihte Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül aydınlatabilir" dedi.

Gül nezdinde bir girişimi oldu mu?

Selvi, "Dönemin Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül, Fetullah Gülen’in doğrudan ya da imamları aracılığıyla Enver Altaylı’nın Cumhurbaşkanlığı’nda görev alması konusunda bir girişimi olup olmadığını açıklamalı" diye yazdı.

İlker Başbuğ'u da şikayet etmiş

Öte yandan Selvi, Enver Altaylı'nın söz konusu mektubunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u da Gülen'e şikayet ettiğini kaydetti.