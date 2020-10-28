İzmir'de inşaattan gelen çığlıklara koştular! El ve ayaklarını bağlayıp kafasına çanta geçirilmiş

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.

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İzmir'in Bornava ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7034 sokaktaki bir inşaattan saat 21:30 sularında yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı iplerden zkurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk, polis merkezine götürüldü.

El ve ayaklarını bağlayıp kafasına çanta geçirdiler

Bulunan kızın S.G.C. olduğu Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı.

Babası öğle saatlerinde kayıp başvurusu yapmış

14 yaşındaki S.G.C. olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, börek satarak geçimini sağladığı ileri sürülen S.G.C.'nin babası, öğlen saatlerinde kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürülen S.G.C.'nin, pedegog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi. Konunun üzerinde hassasiyetle duran polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüğü belirtildi.