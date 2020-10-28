Real Madrid puanı 90+3'te kurtardı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Borussia Mönchengladbach deplasmanında 2-2 berabere kaldı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ikinci hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid karşılaştı. Real Madrid, Almanya'da 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Borussia Mönchengladbach'ın gollerini 33 ve 58'de Marcus Thuram kaydetti. Real Madrid'in gollerini 87'de Karim Banzema ve 90+3'te Casemiro attı. Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach'ın puanı 2 oldu. Real Madrid ise grupta ilk puanını aldı.
İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2
B Grubu:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2
C Grubu:
Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3
D Grubu:
Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0