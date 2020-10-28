Real Madrid puanı 90+3'te kurtardı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Borussia Mönchengladbach deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ikinci hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Real Madrid karşılaştı. Real Madrid, Almanya'da 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Borussia Mönchengladbach'ın gollerini 33 ve 58'de Marcus Thuram kaydetti. Real Madrid'in gollerini 87'de Karim Banzema ve 90+3'te Casemiro attı. Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach'ın puanı 2 oldu. Real Madrid ise grupta ilk puanını aldı.

İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2

B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

C Grubu:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3

D Grubu:

Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0